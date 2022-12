Adventskalender 19 – Ein schaumig-süsser Abschluss Zu Weihnachtsguetsli passt eine Zabaione am besten. Aber nur, wenn sie nach dem immer gleichen Familienrezept zubereitet wird. Benjamin Geiger

Nach der Zubereitung unbedingt sofort servieren: die Zabaione. Foto: Benjamin Geiger

Unser Familienessen beenden wir an Weihnachten seit jeher mit einem lauwarmen italienischen Eierschaum namens Zabaione. So geheimnisvoll wie der Name war für mich als Kind die Entstehung dieses Desserts. Hinter verschlossener Küchentür hantierte Mutter jeweils minutenlang mit dem Schwingbesen, um eine Köstlichkeit zu kreieren, die angeblich ihre in Italien aufgewachsene Mutter in die Familie eingeführt hatte.

Erst Jahrzehnte später wurde mir klar, dass das Rezept so simpel ist, dass es meine Mutter auf der Rückseite einer Visitenkarte hatte notieren können: Pro Person werden ein Eigelb, 10 Gramm Zucker und drei Löffel des sizilianischen Dessertweins Marsala in einem Wasserbad schaumig geschlagen. Man muss eigentlich nur auf zwei Dinge achten: Das Wasser darf nur heiss werden, aber nicht kochen, und der fertige Eierschaum muss sofort serviert und verspeist werden.

Inzwischen weiss ich auch, dass man Zabaione in ganz vielen Varianten – mit Früchten, mit diversen Alkoholika und sogar kalt – zubereiten könnte. Doch das interessiert mich nicht. Als weihnächtlicher Nachspeise-Verantwortlicher halte ich mich an die Tradition, wie sie auf der vergilbten Karte verzeichnet ist.

Benjamin Geiger ist Chefredaktor der Zürcher Regionalzeitungen und des Zürcher Zeitungsverbunds. Er studierte Allgemeine Geschichte und Ägyptologie an der Universität Zürich. Seit 1993 arbeitet er in verschiedenen Funktionen des Lokal- und Regionaljournalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.