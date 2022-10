Vom Primarlehrer zum Schauspieler – Christian Jankovski bringt in seiner Schauspielfabrik in Kemptthal anderen bei, was er geschafft hat.

Seit September läuft die erste berufsbegleitende Klasse in Ihrer Schauspielfabrik. Wer ist dabei?

Es sind zwölf Teilnehmende, mehr Frauen als Männer, aus verschiedenen Altersgruppen. Sie haben sich über ein Casting qualifiziert und lernen nun ein Jahr lang immer freitags plus an Zusatztagen. Mir ist wichtig, dass sie auch wissen, wie sie sich vermarkten können: Wie gehe ich zu einem Vorsprechen oder E-Casting? Wie verhalte ich mich auf dem Set gegenüber dem Regisseur oder dem Kunden? Diese Erfahrungen fehlten mir, nachdem ich als früherer Primarlehrer meine Schauspielausbildung in Zürich abgeschlossen hatte. Wir fertigen auch ein Showreel und professionelle Fotos an – also Dienstleistungen, die man sonst später noch kostenintensiv machen müsste. Denn ein Schauspieler ist eine Ein-Mann-Firma.