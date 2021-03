Havarie im Suezkanal – Ein Schiff, ein Bagger – und eine Flutwelle von Memes Die Saga um das Containerschiff, das seit Tagen die globale Handelsroute blockiert, hat auf Social Media zahlreiche erheiternde Tweets ausgelöst. Eine Auswahl. Lisa Füllemann

Seit Mittwoch blockiert das 400 Meter lange und 59 Meter breite Containerschiff MV Ever Given den Suezkanal (wir berichteten). Die Bilder des 220’000 Tonnen schweren Mega-Frachters, der den Kanal in Diagonalstellung versperrt, sind um die Welt gegangen.

Während die zuständigen Behörden seit Tagen erfolglos versuchen, den Frachter zu bergen, amüsieren sich Social-Media-Nutzer über die Saga um den «gestrandeten Wal». Soziale Netzwerke wie Twitter werden regelrecht von einer Flutwelle an Memes überrollt.

Zusammenfassung des bisherigen Geschehens

Falls Sie die faszinierende Story um das Debakel verpasst haben, hat eine Twitterin die Situation anhand einer Austin-Powers-Szene perfekt zusammengefasst:

Die Kanalverwaltung Suez Canal Authority mag es lieber ein bisschen dramatischer. Sie hat am Donnerstag ein offizielles Video ihrer bisherigen Bemühungen, das Schiff wieder flottzumachen, zusammengeschnitten. Dieses erinnert eher an einen Trailer für einen Actionfilm:

Ein richtig schlechter Tag

Für viele Social-Media-Nutzer ist das Debakel um den gestrandeten Mega-Frachter eine Erinnerung, dass andere Menschen noch schlechtere Tage haben:

David und Goliath

Doch das wohl beliebteste Motiv für Ever-Given-Memes ist das Foto eines scheinbar winzigen Baggers, der vor der Mammutaufgabe steht, den gigantischen Frachter auszubuddeln. Die ungleiche Gegenüberstellung erinnert stark an die Geschichte von David und Goliath:

Der ewige Kampf gegen die Prokrastination

Die monströse Blockade erinnert auch an das ewige Aufschieben von Arbeit:

Kreative Lösungsvorschläge

Auf Social Media kursieren auch schon diverse Lösungsvorschläge, um den Stau am Suezkanal aufzulösen:

Rennen um das Kap der Guten Hoffnung

Da der wichtige Seeweg wohl noch tagelang gesperrt sein wird, müssen sich andere Schiffe nun alternative Routen suchen. Der Umweg über das Kap der Guten Hoffnung ist zum Favoriten geworden:

Ein höchst ungewöhnlicher Kurs

Andere Social-Media-Nutzer schmunzeln über die kuriose Schiffsroute, die das Frachtschiff vor dem Unglück zurückgelegt hat. Ist der Schiffskapitän der Ever Given etwa ein Kindskopf, der vor der Havarie absichtlich einen Phallus ins Rote Meer gezeichnet hat?

Und weil es so witzig ist, gibt es zum Abschluss noch ein schönes Gedicht aus der Sicht des eigenwilligen Frachters: