Werft in Langwiesen – Ein Schiff hat Landgang Die MS Stein am Rhein ist der zweitälteste Teil der Flotte der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein. Bevor sie im April Passagiere transportiert, wird sie in der Werft in Langwiesen durchgecheckt. Eva Wanner

Die MS Stein am Rhein wird in der Werft in Langwiesen kontrolliert und revidiert. Foto: Madeleine Schoder

Die Medien werden zur «Hellingnahme» eingeladen. Der erste Schritt in diesem Fall: den Begriff nachschlagen. Der Duden weiss, «Helling» bedeutet «Bauplatz für den Bau von Schiffen mit einer oder mehreren zum Wasser geneigten Ebenen für den Stapellauf». Vereinfacht ausgedrückt, konnte man am Mittwochmorgen also zusehen, wie ein Schiff aus dem Wasser an Land gezogen wird.

Leinen los – beziehungsweise an, als Vorbereitung auf den Landgang der MS Stein am Rhein. Foto: Madeleine Schoder

Kein alltägliches Ereignis, auch nicht in Langwiesen in der Gemeinde Feuerthalen, schräg gegenüber von Schaffhausen, wo sich die Werft der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) befindet. Zwar wird die sechsteilige Flotte regelmässig kontrolliert und gewartet, jede Hellingnahme bringt aber ihre Besonderheiten mit sich.