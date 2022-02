Ausblick auf das Börsenjahr – Ein schlechter Januar ist ein böses Omen Laut Börsenweisheit ist nach schwachem Januar der Aktienmarkt zu meiden. Was ist an solchen Saisonalitäten wirklich dran? Martin Lüscher

Nicht nur beim Gemüsekauf lohnt es sich, auf Saisonalität zu achten. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Wer einen Grund sucht, vom Aktienmarkt Abstand zu nehmen, kann sich an einer Börsenweisheit orientieren: «As goes January, so goes the year», stand gemäss LPL Research bereits 1972 im «Stock Trader's Almanac». Wie der Januar, so der Rest des Jahres – das bietet für 2022 keine erfreuliche Aussicht, hat in den USA der marktbreite Aktienindex S&P 500 im ersten Monat des Jahres doch 5,7 Prozent verloren.