Traumziel Wörthersee – Ein Schloss für die Stars Schnulzenkönig Roy Black machte die Luxusherberge in einer RTL-Soap definitiv berühmt. Immer noch mischen sich im Schlosshotel Velden im Süden Österreichs Milliardäre und Sternchen unter ganz normale Gäste. Kurt Tschan

Bekannt aus Fernsehen, Funk und Werbung: Das Schlosshotel Velden am Wörthersee mit seinen markanten fünfeckigen Türmen. Foto: PD / Falkensteiner Hotels & Residences

Los Angeles hat seinen Walk of Fame, Velden seine Star-Meile. Wie Engelsflügel winken aus einem speziellen Betongemisch die Hände von Serienstars wie Uschi Glas oder Ottfried Fischer. Nur einer fehlt: Roy Black.

Als Hotelerbe Leonhard Berger, «Nennen Sie mich Lennie», hat er Anfang der 90er-Jahre das Schlosshotel am Wörthersee weltweit bekannt gemacht. Zwischen 1990 und 1993 wurden 33 Folgen gedreht und in über 40 Ländern ausgestrahlt. Black, mit bürgerlichem Namen Gerhard Höllerich, starb nach der zweiten Staffel im Oktober 1991. 23 Jahre zu früh, um sich an der Seepromenade von Velden verewigen zu lassen.