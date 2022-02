Füchse Berlin bezwingen Pfadi – Ein schöner Abend endet bitter In der European League bringt Pfadi Winterthur die Füchse Berlin in Bedrängnis, unterliegt vor 1900 Zuschauern in der Axa-Arena aber 27:30. Und verliert wieder die Attraktion Giorgi Tskhovrebadze. Urs Stanger

Der deutsche Nationalspieler Paul Drux bereitete den Winterthurern immer wieder Probleme. Foto: Deuring Photography

Das war einer dieser schönen Abende, die in Pfadis Europacup-Geschichte eingehen werden. Nicht wegen des Resultats – das hätte angenehmer ausfallen können. Sondern wegen des Events an sich. Endlich wieder nach langer Corona-Abstinenz war die Halle nahezu voll. 1900 Personen kamen. Sie sahen ein Spiel, das die Winterthurer nach grossem Rückstand wieder an sich rissen, ohne sich am Ende für einen starken Auftritt belohnen zu können.