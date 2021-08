FC Wülflingen und FC Kempttal – Ein Schritt aus der Anonymität Der FC Wülflingen hat vier Jahre lang in der 4. Liga gespielt, Kempttal sogar zehn. Nun zeigen sich die beiden Clubs wieder in der 3. Liga. Urs Kindhauser

Auf dem Sporrer in Wülflingen wird nach vier Jahren Unterbruch wieder 3.-Liga-Fussball gespielt. Foto: Urs Kindhauser

Wer an einem schönen Sommertag zwischen Feldern und Pünten zum Wülflinger Sportplatz Sporrer spaziert, dem kommt unweigerlich der Gedanke: An einem schöneren Ort kann Fussball in der Stadt fast nicht gespielt werden – vielleicht noch auf dem Tössemer Reitplatz. Die Idylle hat auch ihre Nachteile. Weder hier noch dort gibts eine Bushaltestelle, was die Nachwuchsförderung erschwert.

So hat Wülflingen zwar A-, aber keine B-Junioren. «Weiter unten haben wir talentierte Spieler», sagt Bruno Gandò. Er hat bisher die A-Junioren trainiert und übernimmt nun die erste Mannschaft, die eben von der 4. in die 3. Liga aufgestiegen ist – als Tabellenzweiter hinter Seuzach 3, das auf die Promotion verzichtete. Verdient ist der Aufstieg alleweil, denn die Wülflinger lagen ein Jahr vorher auf Rang 1, als die Meisterschaft abgebrochen und nicht gewertet wurde.