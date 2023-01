Red Ants aus Winterthur – Ein Schritt noch in die Wankdorf-Halle Die Unihockeyanerinnen der Red Ants kämpfen am Samstag im Berner Oberland um den Einzug in den Cupfinal. Da die üblichen Favoriten vorzeitig gescheitert sind, machen sich vier Aussenseiter Hoffnung auf den Titel. Damian Keller

Physisch geht es zwischen Berner Oberland und den Red Ants (rechts Vanessa Schmuki) immer hart zu und her. Foto: Dieter Meierhans

Seit einem Jahrzehnt machen die Kloten-Dietlikon Jets und Piranha Chur die Meistertitel im Unihockey unter sich aus, auch im Cup gingen seit 2014 die Pokale stets an einen dieser beiden Vereine. Nicht so dieses Jahr. Piranha scheiterte bereits im Achtelfinal an den Burgdorf Wizards, die Jets eine Runde später an UH Berner Oberland (BEO). Auch der NLA-Tabellenführer Skorpion Emmental ist aus dem Rennen, ausgeschaltet einem dramatischen Achtelfinal von den Red Ants, die in Oberseen 7:6 gewannen.