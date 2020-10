4:3-Sieg des EHCW – Ein Schuss ins Glück von Riley Brace Der EHC Winterthur hat gegen die EVZ Academy einen 3:1-Vorsprung zwar nicht über die Zeit gebracht. In der Verlängerung aber gelingt der entscheidende Treffer dem Heimteam. Urs Kindhauser

Die Entscheidung: Riley Brace bezwingt Zugs Goalie Jay-Finn Kobler zum 4:3. Foto: Heinz Diener

Der EHCW hätte es einfacher haben können: Kurz nach Beginn des letzten Drittels erhöhte Zack Torquato mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend im Powerplay auf 3:1. Doch diese Führung bringen die Winterthurer nicht über die Zeit. Denn erst macht der sonst auch gestern untadelige Goalie Marco Mathis seinen einzigen Fehler, der zum Anschlusstreffer der EVZ Academy führt. Und dann kassieren die Winterthurer zuviele Strafen, so dass die Zuger ihrerseits in Überzahl zum 3:3 ausgleichen können.