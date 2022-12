Adventskalender 6 – Ein Schuss Karibik, ein bisschen Magie Die Feuerzangenbowle verbindet vieles: Wärme, Wohligkeit und einen Hauch von Risiko. Till Hirsekorn

Ein feurig-gemütliches Ritual: Das Beträufeln des Zuckerhuts mit hochprozentigem, brennendem Rum. Foto: Tania Feller

An den Weihnachtsmärkten dampft es derzeit aus den Bechern: Glühwein sorgt für warme Hände, rote Backen und gute Laune. Wer sich das vorweihnachtlich Wohlige in die Stube holen und mit einem besinnlichen Experiment verbinden will, der sollte sich an eine Feuerzangenbowle heranwagen.

Es beginnt unspektakulär: mit einem Sud aus Rotwein, Orangenschale und frischem Orangen- und Zitronensaft. Zimtstängel, Vanilleschoten und Sternanis kommen als Würze dazu. Die Mischung wird erhitzt – nicht aufgekocht. Erst recht der hochprozentige Rum nicht. Sonst verflüchtigt sich der Alkohol.

Orangen, Nelken, Zimt, Wein und Rum – und natürlich eine Feuerzange für den typischen Zuckerhut: Das alles braucht es für eine Feuerzangenbowle. Foto: Flickr

Eine feierliche Spannung liegt in der Luft. Jetzt ist Feingefühl gefragt. Man legt die Feuerzange samt dem typischen kegelförmigen Zuckerhut über die Pfanne und beträufelt ihn mit Rum. Ist man zu vorsichtig, lässt er sich kaum entzünden. Ertränkt man ihn, brennt er zu schnell herunter, und die typische Note des caramelisierten Zuckers kommt nicht zur Geltung.

Findet man die Balance, tropfen bläuliche Feuertropfen in die Pfanne. Einer nach dem anderen. Es wird still um den Tisch. Bis man leicht eingenebelt, aber munter wieder anstösst.

Till Hirsekorn ist Lokalredaktor beim Landboten. Schwerpunktmässig berichtet er zu den Themen Bau, Verkehr, Gesundheit und Politik. Er hat an der Universität Zürich Allgemeine Geschichte, Politikwissenschaften und Europarecht studiert. Mehr Infos @tillhirsekorn

Fehler gefunden?Jetzt melden.