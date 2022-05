Leichtathletin aus Winterthur – Ein Schweizer Rekord fürs gute Gefühl Die Winterthurer Langstrecken-Spezialistin Chiara Scherrer hat den Schweizer Rekord im 5-km-Strassenlauf gebrochen: Grund für einen Blick voller Zuversicht in den Sommer. Jörg Greb

Am Ufer des Genfersees lief Chiara Scherrer zu ihrem aktuell dritten Schweizer Rekord. Foto: PD

Dreimal taucht Chiara Scherrers Name inzwischen in den aktuellen Schweizer Rekordlisten auf, mit ihren 9:36,44 Minuten über 3000 m Steeple, den 9:10,33 über 3000 m in der Halle und seit Samstag mit den 15:34 im 5-km-Strassenlauf. «Cool» sei es gewesen, sagte sie und sprach von «einem tollen Rennen» in Lausanne am Ufer des Genfersees und dem Ziel im ehrwürdigen Stade de Vidy.