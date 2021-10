Nachruf auf Martin Heller – Ein Schweizer, wie ihn das Land brauchte Martin Heller, der mit der Expo.02 die Schweiz einte, ist am Freitag mit 68 Jahren an Krebs gestorben. Jean-Martin Büttner

War bekannt als « Monsieur Expo »: Martin Heller. Foto: Markus Bertschi

Er war, das darf man sagen, ein Schwieriger. Sein pyknischer Körperbau, das ruhige Auftreten, die unaufgeregte Sprache signalisierten eine Festigkeit, die seinem Charakter nicht entsprach. Denn im Inneren seines wuchtigen Körpers pulsierte eine empfindliche Natur.

Natürlich war Martin Heller intelligent, humorvoll und kompetent. Er konnte auch aufbrausend reagieren, empfindlich tun und nachtragend sein.

Doch genau diese Kombination zeichnete ihn aus. Man kennt ihn in der Schweiz als «Monsieur Expo», aber er hat eine Menge anderes gemacht. Der Basler Kulturunternehmer, Museumsleiter und Ausstellungsmacher hatte als Zeichnungslehrer angefangen; er war bei seinen Schülern beliebt gewesen. Später studierte er unter anderem Ethnologie. Danach durchlief er eine lange internationale Karriere. Und schaffte es unter vielem anderen, Linz als Kulturstadt zu adeln, ohne zu verdrängen, dass Adolf Hitler dort aufgewachsen war.

Unerträglich langweilige Jahre

Heller kombinierte Geduld mit Intensität. Und zu kombinieren, ist nicht leicht. Vor allem, wenn das gelassene Äussere die Verletzlichkeit schützen muss. Den Schutz konnte er gebrauchen, als er 1999 die kulturelle Leitung jenes Projektes übernahm, dessen Planung sich auf quälend lange, unterfinanzierte, überdebattierte, unerträglich langweilige Jahre hinstreckte.

Typisch schweizerisch, möchte man sagen. Eine unabsehbare Vorgeschichte – die sich schliesslich als farbenfrohe, einfallsreiche und witzige Ausstellung darbot, welche die ganze Schweiz zum letzten Mal vereinte. Die Expo zeigte nicht, wer wir sind, sondern wer wir sein könnten. Und das war zu einem grossen Stück Marin Heller zu verdanken, der inmitten von Inkompetenz, Intrigen, politischer Überforderung, parlamentarischem Desinteresse und permanentem Personalwechsel nie den Überblick verlor.

Eine leere Vitrine als Highlight der Expo

Er wurde als Kulturunternehmer gehandelt, aber das klingt abwertend. Denn wie die Expo.02 gezeigt hat, dieses Meisterwerk aus den Möglichkeiten eines Landes, war er ebenso kultureller Unternehmer wie unternehmerischer Kulturschaffender. Die Expo.02 brachte all das zusammen, was das Beste ist an diesem Land – und was vom Ausland, soweit es uns überhaupt wahrnimmt, chronisch übersehen wird: handwerkliche Brillanz, Humor, Fantasie und Konsistenz.

Das beste Ausstellungsstück, dass ich an der Expo sah, war in Yverdon an der Kinderexpo zu sehen, es enthielt eine aufdringlich grosse Vitrine und nichts dahinter. «Das unsichtbare Raumschiff», hatte ein offensichtlich witziger und einfallsreicher Schüler darunter geschrieben. Ich weiss nicht, ob Martin Heller die Vitrine gesehen hat. Aber ich bin sicher, dass sie ihm gefallen hätte.

Am Freitag ist Heller in Zürich an seiner langen Krebserkrankung gestorben. Er hatte mit seiner Frau drei Töchter.

