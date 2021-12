Rück- und Ausblick der Sternwarte – Ein schwieriges Sternenjahr geht zu Ende Wegen Corona gab es 2021 nur wenige Führungen in der Sternwarte Eschenberg. Im neuen Jahr stehen dafür einige interessante Himmelserscheinungen an. Markus Griesser

Zwei Perseiden-Sternschnuppen hinterliessen am Abend des 13. August 2021 in dieser nicht nachgeführten Astrofotografie der Sternwarte Eschenberg ihre markanten Lichtspuren. Foto: Dani Luongo

Das Corona-Jahr 2021 hinterliess im Betrieb der Winterthurer Sternwarte Eschenberg tiefe Spuren. Bis zum Sommer waren wegen der restriktiven behördlichen Auflagen keine Führungen möglich. Die engen Raumverhältnisse im kleinen Gebäude verunmöglichen bei grösseren Gruppen das Einhalten von Mindestabständen. An öffentliche Führungen war so nicht zu denken. Mit den Desinfektionsmassnahmen und einer konsequenten Schutzmaskentragpflicht auch für Kinder waren ab dem Spätsommer bis zum 6. Dezember wenigstens wieder einzelne Anlässe für kleinere geschlossene Gruppen und Schulklassen möglich.

Himmelsgrüsse aus dem Sternbild Perseus

Aber die Besucherfrequenz und damit auch die Einnahmen blieben erneut weit unter den Zahlen der Vorjahre. Die aktuelle Lage mit den wieder stark steigenden Infektionszahlen verunmöglicht erneut und wohl bis tief ins neue Jahr hinein ein Führungsangebot der Sternwarte. Bei den Unterhaltsarbeiten am mittlerweile 42-jährigen Observatorium war eine komplette Erneuerung der Umzäunung nötig: Der Auftrag ging an ein lokales Unternehmen.

Unter den besonderen Himmelserscheinungen, die 2021 beobachtet werden konnten, sind die partielle Sonnenfinsternis am 10. Juni und auch die Sternschnuppen der Perseiden in einigen Augustnächten erwähnenswert. Von der Sternwarte aus wurden einige hellere Meteore fotografisch dokumentiert. Doch das vor allem im Frühling schwierige Wetter schränkte die Beobachtungsmöglichkeiten ein. Im von vielen Sonnenstunden verzierten Herbst hingegen genossen die Winterthurer Astronomen ausgezeichnete Sichtbedingungen.

Von Merkur bis Saturn

Nun hoffen die lokalen Sternfreunde auf bessere Umstände im neuen Jahr. Die himmlischen Perspektiven hauen uns zwar auch für das Jahr 2022 nicht aus den Socken. Aber sie sind doch deutlich besser als die des nun zu Ende gehenden Jahres: Im Zeitraum von Mitte April bis Mitte Mai bietet der sonnennahe Planet Merkur eine seiner besten Sichtbarkeiten am Abendhimmel. Wer den flinken Planeten noch nie mit blossem Auge gesehen hat, sollte im Frühling die günstige Gelegenheit nutzen.

Die Venus bietet uns im Februar und März ein schönes Schauspiel als Morgenstern, schafft es dann aber erst wieder zum Jahresende zurück ans abendliche Firmament. Im Sommer begegnen uns am Abendhimmel der Ringplanet Saturn und ab September dann auch noch sein Kollege Jupiter, der uns bis zum Jahresende 2022 am Südhimmel begleiten wird.

Angeknabberte Sonne im Oktober

Am frühen Morgen des 16. Mai können wir zumindest den Anfang einer totalen Mondfinsternis miterleben. Allerdings sinkt bei uns der Vollmond schon kurz nach seinem Eintritt in den Kernschatten unserer Erde unter den Horizont. Da dann auch schon die Morgendämmerung eingesetzt hat, werden weitere Beobachtungen der Teilverfinsterung zusätzlich erschwert.

Am 25. Oktober steht dann sozusagen als Highlight des Himmelsjahres 2022 eine partielle Sonnenfinsternis auf dem Programm. Der Eintritt des Mondes in die Sonnenscheibe beginnt bei uns um 11.15 Uhr MESZ und erreicht um 12.11 Uhr das Maximum. Dann sind rund 19 Prozent der Sonnenscheibe durch den Mond verdeckt, was allerdings nur mit speziellen Finsternisbrillen verfolgt werden sollte. Bereits um 13.08 Uhr ist der Spuk wieder vorbei. Die totale Mondfinsternis am 8. November steht hingegen über die Mittagszeit auf dem Programm und bleibt so uns Europäern verborgen.

