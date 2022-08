Mountainbike-WM – Ein Sechstel WM-Gold kommt aus Wülflingen Am ersten Tag der Mountainbike-Weltmeisterschaften im französischen Les Gets hat die Schweiz Gold gewonnen. Im Team dabei war der Winterthurer Khalid Sidahmed. heg/red

Der Wülflinger Khalid Sidahmed (hinten links) gehört zum Team, das am Mittwoch WM-Gold im Mountainbike für die Schweiz gewann. Foto: PD

Erster Tag bei der Mountainbike-WM im französischen Les Gets, erste Goldmedaille für die Schweiz. Das Sextett um Anina Hutter und Khalid Sidahmed (U-19), Ronja Blöchlinger und Dario Lillo (U-23) sowie Ramona Forchini und Nino Schurter (Elite) gewann die Team-Staffel 6 Sekunden vor Italien und deren 14 vor den USA.

Die Schweiz fuhr vom Start weg in der Spitzengruppe mit. In der vierten von sechs Runden arbeitete sie sich von Platz 4 auf Rang 2 vor. In Runde 5 übernahm die Schweiz durch Hutter erstmals die Führung. Schurter verwaltete den Vorsprung in der Schlussrunde trotz einem platten Reifen und feierte mit seinen Kolleginnen und Kollegen einen optimalen WM-Auftakt. Für die Schweiz ist es der 7. WM-Titel in der Team-Staffel. Der erste seit drei Jahren.

Einen Anteil an der Goldmedaille hat auch der RV Winterthur. Denn der 17-jährige Khalid Sidahmed, der in Wülflingen wohnt, ist eines der Aushängeschilder der grossen MTB-Abteilung des Winterthurer Vereins.

