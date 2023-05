Pfadis 0:3 im Playoff-Halbfinal – Ein sehr guter Start allein reicht nicht Die Handballer von Pfadi Winterthur haben auch die dritte Partie der Best-of-5-Halbfinalserie gegen die Kadetten Schaffhausen verloren und scheiden aus. Beim 23:30 nahmen sie sich selbst aus dem Spiel. Urs Stanger

Zum dritten Mal in Serie an den Kadetten hängengeblieben: Pfadi (im Bild Eduardo Mendonça) verliert den Playoff-Halbfinal 0:3. Foto: Andy Müller (freshfocus)

Letzten Juni der Playoff-Final, vor Weihnachten der Cup-Achtelfinal und jetzt der Playoff-Halbfinal: Zum dritten Mal in Folge war die Schaffhauser BBC Arena Endstation für die Winterthurer. Sie prallten an jenem Club ab, an dem sie in den letzten zwölf Jahren von allen Gegnern am meisten gescheitert waren. Erstaunlich ist das nicht, die finanziellen Ressourcen sind nicht vergleichbar.