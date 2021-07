Republikaner in den USA – Ein Sensationsautor, der um Trumps Segen buhlt Der Au­tor J. D. Van­ce wurde zum viel­ ge­frag­ten Trump-Wäh­ler-Er­klä­rer und sah den Ex-Prä­si­den­ten als Schwät­zer. Nun will er als Re­pu­bli­ka­ner in den Se­nat. Hubert Wetzel aus Washington

J. D. Vance bei einer Wahlkampf-Veranstaltung in Middletown, Ohio. Um sich bei den Republikaners durchsetzen zu können, hofft er auf die Unterstützung von Donald Trump. Foto: Jeff Dean (AP)

Vor ein paar Jah­ren sass J. D. Van­ce in ei­ner sehr teu­ren, sehr schi­cken Bü­ro­eta­ge in San Fran­cis­co. Die Wän­de wa­ren aus Be­ton, an der De­cke sah man die Roh­re der Kli­ma­an­la­ge, im Emp­fangs­be­reich stan­den bun­te dä­ni­sche De­si­gner­ses­sel. Van­ce war in je­der Hin­sicht weit weg von den In­dus­trie­rui­nen in Ohio, zwi­schen de­nen er gross ge­wor­den ist. Doch ge­nau dort­hin will der 36-Jäh­ri­ge zu­rück. In Ohio wird nächs­tes Jahr ein Se­nats­sitz frei, und den will Ja­mes Da­vid Van­ce er­obern. Ob ihm das ge­lingt, ist of­fen. Doch schon jetzt steht fest, dass sei­ne Kan­di­da­tur ei­ne der in­ter­es­san­tes­ten – und um­strit­tens­ten – der Kon­gress­wahl 2022 ist.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung