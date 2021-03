Presseschau zum Burka-Verbot – «Ein Sieg der Ignoranz» Die Schweiz sagt Ja zum Burka-Verbot. Nicht nur hierzulande sorgt das angenommene Verhüllungsverbot in der Öffentlichkeit für Schlagzeilen.

«Ein Sieg der Ignoranz» Das Ja zum Burka-Verbot sei «verheerende Symbolpolitik gegen Muslime», kommentiert der deutsche «Spiegel» die Schweizer Abstimmung. Es stärke eingewanderte Frauen nicht – und könne zu Radikalisierung führen. «Knappe Mehrheit stimmt in der Schweiz für Verhüllungsverbot» Die «Zeit» bringt im Bericht über die Abstimmung in der Schweiz einen weiteren Punkt auf: Dass das Burka-Verbot nicht nur muslimische Frauen, sondern mit den Hooligans eine andere Gruppe noch härter treffen könnte. «Eine überflüssige Abstimmung» «Das Ja zum Burka-Verbot ist nichts als eine symbolische Handlung»: Laut «Blick»-Kommentar wird es im Alltag keinerlei Auswirkungen haben. 1 / 8

Die Schweizerinnen und Schweizer haben mit knapper Mehrheit für ein Verhüllungsverbot in der Öffentlichkeit gestimmt. Die Stimmbevölkerung hat das Verbot, das vor allem auf muslimische Nikab- und Burka-Trägerinnen abzielt, mit 51,21 Prozent Ja-Anteil angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei 51,4 Prozent. Damit schliesst sich die Schweiz den Ländern Frankreich, Österreich, Bulgarien, Belgien und Dänemark an, in denen eine Vollverschleierung verboten ist.

AFP/scl