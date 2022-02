EHCW schlägt Olten 3:1 – Ein Sieg der Leidenschaft Der EHCW Winterthur gewinnt gegen Olten 3:1 und schlägt erstmals in dieser Saison ein Spitzenteam. Und er stösst auf Rang 10 vor, der zur Teilnahme am Pre-Playoff berechtigt. Urs Kindhauser

Stark in den Zweikämpfen: Billy Hunziker (links) bedrängt den Oltner Stanislav Horansky. Foto: Claudio Thoma/Freshfocus

In der letzten Sekunde des Spiels räumte Anthony Staiger auch die letzten Zweifel aus. Er erzielte ins leere Oltner Tor das 3:1. Damit stand ein Winterthurer Sieg fest, mit dem kaum jemand gerechnet hatte. Denn der EHCW hatte vorher in 18 Spielen gegen Kloten, Olten und La Chaux-de-Fonds, die ersten drei der Tabelle in der Swiss League, nur einen einzigen Punkt gewonnen (in La Chaux-de-Fonds), die anderen 17 Partien aber mehr oder weniger klar verloren.