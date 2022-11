Pfadi im Cup – Ein Sieg für die gute Stimmung Die Handballer von Pfadi Winterthur lassen bei ihrem ersten Cup-Einsatz der Saison nichts anbrennen und bezwingen im Sechzehntelfinal den Erstligisten TV Steffisburg. Urs Stanger

Der fünffache Torschütze Alessio Lioi war auch beim Cupsieg über Steffisburg der Beste unter den Pfadi-Talenten. Foto: Deuring Photography

Der Start in Thun verlief so, wie es in einem Cupmatch häufig der Fall ist: Der Unterklassige wehrt sich, der Favorit kommt schlecht ins Spiel. Dies umso mehr, wenn er nicht in seiner stärksten Formation antritt, sondern jene Spieler aufs Feld schickt, die bisher weniger im Einsatz standen.

Nicht alles bei Pfadi lief deshalb zunächst rund. Fünf technische Fehler, vier Fehlwürfe: Nach 18 Minuten sah sich Trainer Goran Cvetkovic beim Stand von 8:8 zum Timeout genötigt. Pfadi, der Dritte der Nationalliga A, hatte sich in der Thuner Lachenhalle gegen Steffisburg, den Leader der Erstliga-Gruppe 4, nicht so entfaltet, wie es sich gehören würde. Von da an aber ging es aufwärts, stimmten die Konsequenz in der Abwehr und die Quoten im Angriff besser. Aus dem 8:8 wurde bis zur Pause ein 19:11, womit das Spiel zu Gunsten der Favoriten und Gäste aus Winterthur entschieden war.

Die vielen jungen und jüngeren Spieler wie Gian-Luca Bühlmann, Dominik Ruh, Henri Dörflinger, Alessio Lioi, Lukas Heer oder Henrik Schönfeldt erhielten lange Einsatzzeiten und Goalie Dennis Wipf parierte fast 40 Prozent der Würfe. Am Ende gabs einen 39:24-Sieg, der die Kräfteverhältnisse dann doch deutlich besser widerspiegelte als das 8:8 zu Beginn. «Gut für die Stimmung in der Mannschaft und gut als Vorbereitung aufs Spiel in Kreuzlingen», betonte Goran Cvetkovic, der den Teamstützen Kevin Jud und Cédrie Tynowski zu Hause eine Pause gönnte.

Am Donnerstag gehts weiter in der Meisterschaft. Dann steht die nicht einfache Aufgabe bei Aufsteiger HSC Kreuzlingen an.

Yellow-Frauen problemlos Infos einblenden Die Premium-League-Handballerinnen von Yellow bestritten ihren ersten Einsatz nach der EM-Pause. Im Cup-Achtelfinal bei US Yverdon, dem Sechstplatzierten der zweithöchsten Liga, setzten sich die Winterthurerinnen 39:23 (19:13) durch. Auch sie brauchten eine gute Viertelstunde, bis sie sich vorentscheidend absetzen konnten. Die Leistungsträgerinnen Simona Grozdanovska (10 Tore) und Aleksandra Abramowicz (8) waren die besten Skorerinnen, Italiens Nationaltorhüterin Anja Rossignoli parierte über 40 Prozent der Würfe. Am Mittwoch um 20.20 Uhr kehrt Yellow mit dem Heimspiel in der Eulachhalle gegen Brühl St. Gallen in die Premium League zurück.

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen. Seit der zweitletzten Nationalliga-A-Saison des FC Winterthur arbeitet er im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.