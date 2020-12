Abo Fussball: FCW vor der Winterpause Ein Spiel zwischen guter und sehr guter Bilanz

Ob der FCW «nur» in der oberen Tabellenhälfte oder gar als Zweiter in die kurze Winterpause geht, entscheidet sich am Dienstag im letzten Match des Jahres – beim Serienverlierer Neuchâtel Xamax.