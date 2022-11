Neue Energiequelle – Ein Solarkraftwerk im All soll Strom für die Erde produzieren – nach dem Prinzip einer Mikrowelle Fliegende Photovoltaik-Module könnten rund um die Uhr Strom erzeugen und diesen kabellos weiterleiten. Die Europäische Raumfahrtagentur Esa will die Idee nun vorantreiben. Christoph von Eichhorn

Schwierige Installation: Da die Solarfarm nur in Einzelteilen nach oben geschossen werden kann, müsste sie weitgehend im Weltall zusammengesetzt werden. Illustration: PD

In einer Halle des Raumfahrtkonzerns Airbus in der Nähe von München sieht es aus, als würde man gerade das Public Viewing für die kommende Fussball-WM vorbereiten. Zwei lange Reihen von Absperrgittern sind aufgebaut, wie um Menschenmassen zu steuern. Im Inneren des so geschaffenen Ganges sind an beiden Enden flache Rechtecke aufgebockt, man könnte sie für Leinwände halten. Doch statt Bildschirmen schimmern auf den Rechtecken ominöse graue Metallflächen.