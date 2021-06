«Apropos» – der tägliche Podcast – «Ein Sommer sozusagen im Blindflug» Volle Stadien, Büros ohne Maske und Reisen ohne Quarantäne: Der Bundesrat hebt vor dem Sommer viele Corona-Massnahmen auf – obwohl sich die Delta-Variante ausbreitet. Kann das gut kommen? Mirja Gabathuler , Christian Zürcher als Gast

Egal ob draussen oder drinnen: Bisher durfte man im Restaurant nur zu viert am Tisch sitzen. Diese Beschränkung fällt nun – wie viele andere Corona-Regeln auch. Bild: Keystone

Dieser Sommer könnte sich oft anfühlen, als gäbe es keine Pandemie. Gestern hat der Bundesrat weitgehende Lockerungen beschlossen – viele Corona-Regeln gelten nun nicht mehr. So können unter anderem wieder grosse Veranstaltungen stattfinden, die Maskenpflicht draussen entfällt, die Home-Office-Pflicht wird aufgehoben und wer in die Schweiz einreist, muss nicht mehr in Quarantäne. (Hier finden Sie eine Übersicht zu allen Öffnungsschritten.)

Was bedeuten die Lockerungen im Alltag: Was ist wieder erlaubt, was bleibt restriktiv geregelt? Unterläuft dem Bundesrat nicht der gleiche Fehler wie im Sommer 2020 – als viele Massnahmen gelockert wurden und im Herbst die Pandemie ausser Kontrolle geriet? Und welche Rolle spielt nun das Covid-Zertifikat: Kommt es nicht faktisch einer Impfpflicht gleich, wenn es vielerorts Bedingung ist, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen? Darüber spricht Inlandredaktor Christian Zürcher in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos».

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Fehler gefunden?Jetzt melden.