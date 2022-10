Sehr milde Temperaturen im Herbst – Ein Sommertag Ende Oktober im Jura In Delsberg ist das Thermometer auf etwas mehr als 27 Grad geklettert. Dennoch ist es nicht der Rekordwert für diese Messstation.

Milde Temperaturen in der Hauptstadt des Kantons Jura: Blick auf den Brunnen der Jungfrau aus dem Jahre 1576 in Delsberg. Foto: Georgios Kefalas (Keystone/Archiv)

Das sonnige Wetter brachte der Schweiz am Freitag aussergewöhnlich hohe Temperaturen für die Jahreszeit. In Delsberg im Kanton Jura wurden kurz nach 15 Uhr 27,4 Grad gemessen.

Um einen Rekordwert für diese Messstation und den Monat Oktober handelte es sich nicht, wie Urs Graf, Meteorologe bei Meteoschweiz, dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte. Am 7. Oktober 2009 waren in Delsberg sogar 29,4 Grad gemessen worden.

Allerdings sei es im jurassischen Kantonshauptort in der zweiten Oktoberhälfte noch nie so warm gewesen, so Graf. Sehr milde Temperaturen gab es am Freitag gemäss Meteoschweiz auch sonst in höheren Lagen: In Fahy JU wurden 25,5 Grad registriert, auf der Sankt Chrischona nahe Basel 24 Grad und in Göschenen im Kanton Uri 23,8 Grad.

Im Mittelland habe es verbreitet Temperaturen um 20 Grad gegeben, sagte Graf. Auch hier sei man um einiges von den absoluten Oktober-Rekordwerten entfernt. Diese lägen an vielen Orten bei 23 oder 24 Grad.

Aussergewöhnlich sei die Wettersituation vom Freitag dennoch gewesen, betonte der Meteorologe: Denn normalerweise lägen die Tageshöchstwerte an einem 28. Oktober bei ungefähr 12 Grad. Betrachte man den ganzen Monat, komme man im langjährigen Durchschnitt auf Höchstwerte von etwa 14 Grad.

SDA/fal

