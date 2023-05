Weinländer Musiktag – Ein Sonntag mit viel Blasmusik Elf Vereine treffen sich am Sonntag, 4. Juni, in Stammheim zum Weinländer Musiktag. Höhepunkt ist die Parade auf der Sennegasse. David Herter

Der Weinländer Musiktag 2023 wird vom Musikverein Stammheim organisiert. Die Musikantinnen, Musikanten und Gäste kommen aus dem Weinland und dem Kanton Thurgau. Foto: PD

Der Weinländer Musiktag vom Sonntag, 4. Juni, beginnt um 9 Uhr mit einem Apéro, der Fahnenübergabe von der Musikgesellschaft Seuzach an den Musikverein Stammheim und dem Spiel des Gesamtchors auf dem Areal des Sekundarschulhauses Unterstammheim.

Am Musiktag dabei sind Vereine aus Andelfingen, Berg am Irchel, Henggart, Hettlingen, Marthalen, Neftenbach, Pfungen, Rheinau, Seuzach, das Jugendblasorchester Weinland und natürlich die Gastgeber aus Stammheim sowie die Musikgesellschaft Uesslingen als Gastsektion.

Kurz nach 10 Uhr beginnen die Wettspielkonzerte im Schwertsaal in Oberstammheim und die Unterhaltungskonzerte in der Sporthalle, die am Nachmittag fortgesetzt werden. Dazwischen wird das Mittagessen serviert. Vor allem aber ziehen die Gesellschaften ab 13 Uhr durch die Sennegasse, für die Marschmusikparade. «Die Atmosphäre und der Klang sind zwischen den imposanten Riegelhäusern besonders eindrucksvoll», heisst es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Der Weinländer Musiktag 2023 schliesst um 17.15 Uhr mit der Verkündung der Resultate und der Ehrung von Veteraninnen und Veteranen, umrahmt vom Spiel der Musikgesellschaft Andelfingen.

David Herter ist Nachrichtenchef Stadt und Region Winterthur. Er lernte Maschinenmechaniker und gründete einen Musikclub, ist Vater und trainiert junge Handballerinnen und Handballer. Seit 1999 arbeitet er als Redaktor und Journalist. 2007 schloss er die Ausbildung der Journalistenschule MAZ ab. Mehr Infos @d4vidherter

