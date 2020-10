Geschichte im Tösstal – Ein Spaziergang in die Vergangenheit von Wila Ein historischer Rundgang des Heimatschutzes Winterthur führte am Samstag nach Wila. Die gut zweistündige Führung liess tief hinter die bekannten Kulissen blicken. Alex Hoster

Der Bahnhof Wila um das Jahr 1900. Foto: PD

Die Geschichte beginnt gleich beim Bahnhof Wila: Schon nach wenigen Schritten steht die Besuchergruppe vor dem Backsteinbau der Korbfabrik. Sie ist 1895 aus dem Steinenbachtal hierhergezogen, weil die 1875 erstellte Tösstalbahn neben der Auslieferung der fertigen Waren auch den Import der dafür benötigten Rohstoffe massiv erleichterte: Als eines der Zentren der Korbmacherei in Europa bezog man die dafür benötigten Weiden aus Deutschland, Spanien oder Portugal.

Am alten Primarschulhaus von 1895 vorbei gelangt man zu einem unscheinbaren Haus, an dessen Fassade noch ein altmodisches Schild an die Sattlerei Lüssi erinnert. Gleich daneben befand sich das Restaurant Alpenrösli, dessen Wirt nebenbei einen Handel mit Schifflistickerei-Waren betrieb. Dieses 1863 erfundene, zweifädige Maschinenstick-Verfahren erlebte von 1890 bis 1920 einen wahren Boom; um 1910 war die Schifflistickerei gar der grösste Exportzweig der Schweizer Wirtschaft!