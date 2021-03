3:3 des FCW in Schaffhausen – Ein Spiel gekehrt und doch nicht gewonnen Der FCW machte in Schaffhausen aus einem frühen 0:2 eine 3:2-Führung. Aber er kassierte in turbulenten Schlussminuten noch das 3:3 und gleich zwei Platzverweise. Hansjörg Schifferli

Ausgleich in der Nachspielzeit: Mirza Mujcic bezwingt FCW-Goalie Dario Marzino zum 3:3. Foto: Freshfocus

Mit Blick auf die Tabelle, in der er ja in die zweite Hälfte abgerutscht ist, gab es für den FCW in diesem Derby nur ein Ziel: ein Sieg musste her, um sich für die letzten zehn Runden noch halbwegs realistische Gedanken über einen Spitzenplatz in dieser ungewohnt ausgeglichenen Challenge League zu machen. Aber dann sahen die Winterthurer gut 20 Minuten wie ein designierter sicherer Verlierer aus. Sie begannen gegen bissige Schaffhauser so zögerlich, in den entscheidenden Duellen im eigenen Strafraum so wenig zupackend, dass sie völlig zu Recht nach einer knappen Viertelstunde 0:2 zurücklagen. Vor allem bei Standardsituationen waren die Winterthurer, am Beispiel des manchmal geradezu abwesenden Captains Granit Lekaj, dem Schaffhauser Skorer Rodrigo Pollero nicht gewachsen.