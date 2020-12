Fussball: FCW vor der Winterpause – Ein Spiel zwischen guter und sehr guter Bilanz Ob der FCW «nur» in der oberen Tabellenhälfte oder gar als Zweiter in die kurze Winterpause geht, entscheidet sich

am Dienstag im letzten Match des Jahres – beim Serienverlierer Neuchâtel Xamax. Hansjörg Schifferli

FCW-Trainer Ralf Loose gefiel in den vergangenen Wochen oft, was seine Spieler auf dem Platz zeigten. Foto: Enzo Lopardo

Mit dem zehnten Spiel binnen 32 Tagen, gegen Neuchâtel Xamax auf dessen Maladière, beendet der FCW morgen das Fussballjahr 2020. Die Bilanz, das lässt sich jetzt schon sagen, wird gut sein, vielleicht sogar sehr gut. Den Unterschied wird das Ergebnis gegen Xamax ausmachen: Gewinnt der FCW, geht er als Tabellenzweiter, also auf dem Barrage-Platz, und mit nur einem Punkt Rückstand auf den Leader GC in die einmonatige Winterpause. Und verliert er, ist er noch immer in der eng zusammengepackten oberen Tabellenhälfte, vier Punkte hinter GC und zwei hinter dem Zweiten.