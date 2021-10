Eishockey: EHC Kloten gegen Olten – Ein Spitzenkampf auf Augenhöhe Zum zweiten Mal in dieser Saison empfangen die Klotener Olten. Sie sind vor dem Sechspunkte-Spiel gegen den Leader der Swiss League leicht zu favorisieren, wie ein Blick auf die Statistiken zeigt. Dominic Duss

Der eine EHC will den Höhenflug des anderen beenden: Klotens Mattia Hinterkircher ist mit seiner Mannschaft im Heimspiel gegen Leader Olten – wie hier im Duell mit Simon Lüthi – gefordert. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Eine Siegesserie reisst am Dienstagabend in der Klotener Stimo-Arena auf jeden Fall. Kloten gewann zuletzt viermal hintereinander und kassierte dabei lediglich vier Gegentore. Drei Punkte hatte der EHC zum Saisonauftakt verloren, das 2:6 in La Chaux-de-Fonds blieb bislang die einzige Niederlage nach 60 Minuten. Zuletzt liessen die Unterländer daheim zwei Zähler nach Penaltyschiessen (2:3) gegen Sierre liegen. Und einen hatten sie zuvor – direkt nach der Klatsche im Startspiel – Olten zugestehen müssen.

Doch einzig Kloten konnte den Leader bisher bezwingen und ihm überhaupt Punkte abringen. Denn seit dem 2:3 nach Verlängerung in Kloten hat das Team von Trainer Lars Leuenberger alle sieben Duelle für sich entschieden. Olten fertigte unter anderem La Chaux-de-Fonds daheim mit 6:2 ab und feierte in Langenthal den zweiten Shutout (2:0) der Saison, nach jenem in der Startrunde bei der EVZ Academy (4:0).