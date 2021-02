Nachruf auf Felix Loetscher – Ein sportlicher Architekt Der Architekt Felix Loetscher hat in Winterthur unter anderem die katholische Kirche Rosenberg und das Alterszentrum Brühlgut gebaut. Hansjörg Brunner

Felix Loetscher hatte viele Talente. Unter anderem war er Torhüter bei Pfadi Winterthur. Foto: Privat

Vor allem mit Bauten, die zwischen 1969 und 1992 entstanden, hat Felix Loetscher Spuren hinterlassen, etwa mit der katholischen Kirche St. Ulrich auf dem Rosenberg und mit der Erweiterung des Hauptsitzes der Zürcher Kantonalbank an der Zürcher Bahnhofstrasse. Ausserdem war er sieben Jahre lang Torhüter beim Handballclub Pfadi Winterthur.

Felix Loetscher, geboren am 14. Mai 1934 in Winterthur und vielen unter seinem Pfadfindervulgo Micky bekannt, war ein Multitalent. Er wuchs in Veltheim an der Winzerstrasse auf und machte zunächst eine Lehre als Bauzeichner, anschliessend studierte er am Technikum Architektur. Dabei lernte er Robert Tanner kennen, mit dem er in der Folge im Obergeschoss des Gasthauses Schlosshalde bei der Mörsburg das Architekturbüro Tanner + Loetscher gründete. Im Lauf der Jahre entstand daraus ein Team von fünf Baufachleuten mit Sitz in der ehemaligen Villa an der Ecke Lind-/Theaterstrasse.