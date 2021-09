650 Jahre Stadtrecht Elgg – Ein «Städtchen» der Begegnungen Elgg feierte am Wochenende 650 Jahre Stadtrecht. Mit einem Militärmarsch und einer 120 Meter langen Essenstafel stellte die Gemeinde einmal mehr unter Beweis, dass sie «das Gegenteil von einem Schlafdorf» ist. Leon Zimmermann

Höhepunkt der Elgger Stadtrechtsfeier war ein Marsch im Gedenken an die nach Elgg geflüchteten Bourbaki-Soldaten. Foto: Madeleine Schoder

Vor 650 Jahren hat Elgg das Stadtrecht erhalten. Um dies zu feiern, haben sich am Samstagmorgen um 11 Uhr bereits weit über 100 Personen in der Vordergasse versammelt. Als das Läuten der Kirchenglocken einsetzte, hielt sich eine Frau die Ohren zu und sagte: «Jetzt knallt es dann wieder». Um Punkt 11.08 war es tatsächlich so weit. Ein ohrenbetäubender Kanonenschuss ertönte: das Startsignal für den Bourbaki-Marsch.

Den Marsch hat die örtliche Aschermittwochgesellschaft organisiert – im Gedenken an die Aufnahme von 200 französischen Bourbaki-Soldaten, die vor 150 Jahren nach Elgg flüchteten. Uniformiert und in Gruppen eingeteilt, marschierten Pferde, Musikanten, Flaggenträger und bewaffnete Soldaten durch die Gassen von Elgg. Aber auch Kinder mit Holzwaffen und Frauen in Trachten durften beim Marsch dabei sein.

Ein Marsch für alle

«Der Bourbaki-Marsch ist für alle offen», erklärt OK-Chef René Schnyder. Beim jährlich stattfindenden Äschli-Umzug, der heuer wegen Corona ins Wasser gefallen sei, gebe es jeweils strenge Auflagen für die Teilnehmer: «Man muss ein bestimmtes Alter haben, und Frauen dürfen dort gar nicht mitmarschieren.» Auch bezüglich Uniform und Route würden beim Äschli-Umzug strenge Regeln gelten. «Beim Bourbaki-Umzug haben wir uns alle Freiheiten genommen», sagt Schnyder.

Und so marschierten am Samstag rund 250 Personen und 30 Pferde vom Werkgebäude bis zur Vordergasse – und wieder zurück. Zwischen dem Hin- und Rückmarsch haben sie mit den anderen Festbesuchern an einer 120 Meter langen Tafel in der Vordergasse zu Mittag gegessen.

Das Mittagessen nahmen die Festbesucher an einer 120 Meter langen Tafel in der Vordergasse zu sich. Foto: Madeleine Schoder

Das Essen konnten sie direkt bei einem Elgger Gastrobetrieb nach Wahl beziehen. Das Geschirr brachten sie anschliessend an eine Rückgabestelle. Mitarbeitende der Pflege Eulachtal haben den Abwasch übernommen. Das spezielle Konzept hat der Verein Rundum.Müli entworfen. Mitglied Sabine Stindt erklärt: «Wir wollen die Begegnungen im Dorf fördern. Zudem war es uns wichtig, dass die lokalen Betriebe am Jubiläumsfest auch Umsatz machen können.»

Nachholbedarf spürbar

Am Samstagmittag schien es zeitweise so, als sei tatsächlich die gesamte 120 Meter lange Tafel von hungrigen Gästen besetzt. «Ein schöner Anblick», sagt Stindt. Das Essenskonzept schien auch Anklang zu finden. «Ich finde es gut, dass es kein Plastikbesteck gibt», fand eine Frau. Die Stimmung an der Tafel war durchwegs gut. Den Leuten war ein gewisser Nachholbedarf nach sozialen Begegnungen anzumerken.

Eine zwischen 1973 und 1975 bestehende Schulklasse nahm das Fest gar zum Anlass für ein Klassentreffen – und hat auch gleich am Gruppenwägen bei der renovierten Brückenwaage auf dem Lindenplatz mitgemacht. 1241 Kilogramm brachten die Klassenmitglieder zusammen auf die Waage.

«Elgg ist das Gegenteil von einem Schlafdorf.» Jacqueline Fehr, Regierungsrätin (SP)

Gegenüber konnte man Gemeindepräsident Christoph Ziegler (GLP) zum «Speed-Dating» treffen. Mit dem Fest zeigte er sich zufrieden: «Die Leute begegnen sich wieder in Elgg, das ist toll.» Die in Elgg aufgewachsene Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP), die auf ihrer «Speed-Dating»-Tour durch fünf Zürcher Gemeinden auch am Elgger Jubiläumsfest haltmachte, pflichtete bei: «Hier gibt es wirklich noch so etwas wie ein Dorfleben. Elgg ist das Gegenteil von einem Schlafdorf.»

Auf dem Gemeindehausplatz konnte man Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) und Gemeindepräsident Christoph Ziegler (GLP) zum «Speed-Dating» treffen. Foto: Madeleine Schoder

Während sie das sagt, laufen zwei Männer am Gemeindehausplatz vorbei. «Elgg ist schon ein hübsches Dörfchen», meinte der eine. «Ein Städtchen», korrigierte der andere. «Darum feiern wir ja auch Stadtrechtsjubiläum.» Das Fest umfasste nebst Umzug und Tafel auch einen Markt. Zudem kurvte ein historisches Postauto durch die Gemeinde, das Ortsmuseum bot Führungen an, und am Abend stand eine Comedyshow vom Duo Lapsus auf dem Programm. Am Sonntag ist unter anderem ein Chorkonzert in der reformierten Kirche geplant.

Zum Geburtstag wünscht Gemeindepräsident Ziegler seinem «Städtchen», dass es weiterhin ein Ort der Begegnungen bleibe. René Schnyder, Organisator des Bourbaki-Umzugs, pflichtet bei: «Ich hoffe, dass hier bald wieder ein aktiveres Dorfleben möglich ist.»

