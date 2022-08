Musikgesellschaft Seuzach – Ein Ständchen zum 125. Geburtstag «Sich selber und anderen Menschen mit Musik Freude bereiten» lautet der Leitsatz der Musikgesellschaft Seuzach. Ihr Jubiläum feiert sie am Samstag mit neuen Uniformen – und Beni Thurnheer. Gabriele Spiller

Generationen vereint: Daniela Kläui (12), Bruno Haag, Flurin Bösch, Simon Kläui und Jürg Altenburger (76) in aktueller roter und älterer Uniform. Foto: Madeleine Schoder

«Es ist nicht irgendein Geburtstag, sondern der 125.», sagt OK-Leiter Marcel Kunz, «das wollen wir gebührend feiern.» Seit zweieinhalb Jahren ist die Musikgesellschaft Seuzach dabei, ihr Jubiläum vorzubereiten. In der Zwischenzeit – Stichwort Corona – ging sogar der Uniformstoff aus, für den man sich in einer Mitgliederbefragung und etlichen Diskussionen entschieden hatte. Was wird man am Samstag nun zeigen? Kunz darf es nicht verraten.