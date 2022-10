Xi Jinping im Porträt – Ein Steuermann, der den Chinesen das Denken austreibt Es ist schier unfassbar, mit welch taktischem Geschick und Härte Xi Jinping Partei und Land untertan gemacht hat. Der Parteitag, der am Sonntag beginnt, wird ein Tabu brechen und ihn auch zum Vorsitzenden auf alle Ewigkeit wählen. Florian J. Müller, Kai Strittmatter

In China sind Ideologie und Repression zurückgekehrt, verschwunden sind Pragmatismus, Freiräume und Experimentierlust: Xi Jinping. Foto: Ng Han Guan (Keystone)

Nachname Xi, Vorname Jinping. Der Volksführer. Der Weltenlenker. An Namen für ihn ist kein Ende, und doch nimmt man ihn nicht unbefugt in den Mund: Ein Post, der in Chinas sozialen Medien die drei Schriftzeichen für «Xi Jinping» ausschreibt, wird in der Regel von der Zensur verschluckt: Er, dessen Namen nicht genannt werden darf.