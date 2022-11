Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Ein Stück Heimat Als es um die Zukunft des Widders ging, irrte der «Landbote». 1981 übernahm eine Genossenschaft die Beiz an der Metzggasse. Sammlung Winterthur / Regula Geiser

Gasthof zum Widder mit den Wirtsleuten Rosmarie, Heidi und Jean Reutimann, Kurt und Ruth (v.l.n.r.), 1980. Eines von rund 70’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Wolfgang Sträuli / Bildarchiv.winterthur.ch

Ende November 1980 machte der beliebte Gasthof zum Widder in der Altstadt dicht. Nach 26 Jahren bediente das Pächterpaar Heidi und Jean Reutimann seine Stammkundschaft zum letzten Mal, und nach einem rauschenden Abschiedsfest blieb es in der allseits beliebten Gaststube plötzlich still.

«Der Widder war für uns ein Stück Heimat» oder «Wir haben eine ‹Chnelle› verloren, in der wir uns auch einmal austoben konnten» jammerte die bunt gemischte Stammkundschaft, zu der laut Heidi Reutimann vom Arbeiter bis zum Gerichtsbeamten ganz viele gehörten. Auch der «Landbote», dessen Redaktoren regelmässig im Widder verkehrten, betrauerte den Verlust der «heimeligen Altstadt-Gastlichkeit» in einem längeren Artikel.

Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, wie es nach der Ära Reutimann mit dem Widder weitergehen sollte. Die Eigentümer wollten das Haus samt Restaurant verkaufen, und es gab auch schon zahlreiche Interessenten dafür. Darunter eine Gruppe junger Winterthurerinnen und Winterthurer, die den Widder in einer alternativen Form weiterführen wollten.

«Die Pläne zu einer selbst verwalteten Beiz, die von engagierten Winterthurern in Anlehnung an andere derartige Betriebe in der Schweiz ausgearbeitet worden sind, dürften sich kaum verwirklichen lassen» schrieb der «Landbote». Er irrte. Die «Engagierten» bekamen den Zuschlag, und seit 1981 wird der Widder als selbst verwaltete Genossenschaftsbeiz geführt. Längst ist er wieder das geworden, was er schon zu Zeiten der Reutimanns war: Ein Stück Heimat.

