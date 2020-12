Grosser Gemeinderat Winterthur – Ein symbolischer Protest für die Sportstadt In der Eishalle Deutweg fehlt es an Garderobenplätzen und an gedeckter Eisfläche. Dass der Stadtrat das anerkennt, aber nicht ändern will, wurde im Gemeinderat breit kritisiert. Michael Graf

Die Zielbau-Arena hat – wegen Corona – leere Ränge. Auf dem Eis und in den Garderoben ist es umso voller. Foto: Enzo Lopardo

Die Bedingungen für die Eissportler in der Zielbau Arena sind unbefriedigend: Es gibt zu wenige geschlechtergetrennte Garderoben und zu wenig gedeckte Eisfläche um den steigenden Bedarf zu decken. Das gesteht auch der Stadtrat in seinem Bericht zu einem Postulat von Andreas Geering (CVP) ein. Dieser hatte es zusammen mit Zeno Dähler (EDU), Roland Kappeler (SP) und Samuel Kocher (GLP) eingereicht.

Im Bericht sind auch mögliche Lösungen aufgelistet: Für etwa 2,5 Millionen könnte das Ausseneisfeld überdacht werden, für etwa gleich viel Geld nebendran ein zusätzlicher Garderobentrakt geschaffen werden. Beides hätte positive Nebenwirkungen: Die Überdachung würde gut 20 Prozent Energie einsparen, pro Saison so viel Strom wie 80 Haushalte brauchen. Und die Garderobentrakte könnten im Sommer die knappe Situation der Rasensportler entschärfen.