1. Mai in Winterthur – Ein Tag der kleinen Aktionen Radio hören statt demonstrieren, Online-Reden statt Bratwurst auf dem Neumarkt. In Zeiten von Corona ist auch der Tag der Arbeit ein anderer. Nina Thöny

In der Steinberggasse war zwar am meisten los, aber auch hier trafen nur wenige Leute zusammen. Foto: Nina Thöny

Wo in anderen Jahren am Tag der Arbeit mehrere Hundert Menschen mit Transparenten und viel Lärm durch die Strassen ziehen, war es am Freitag in Winterthur beinahe menschenleer. Der Platz beim Neumarkt, wo sonst Rednerinnen und Redner kämpferische Voten vorlesen, war verlassen.