Kantersieg für den FCZ – Ein Tag wie in Hollywood Knapp 13’000 Zuschauer und 11 Spieler machen den Letzigrund zu einer Festhütte: Der FCZ feiert sein 125-Jahr-Jubiläum mit einem 6:2 gegen Sion, Assan Ceesay gelingen gleich vier Tore. Thomas Schifferle

Der Einstieg in einen grossen Nachmittag: Assan Ceesay erzielt gegen Sion das erste seiner vier Tore. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Als der FC Zürich daran ging, sein 125-Jahr-Jubiläum zu planen, dachte er gross. Der FC Barcelona sollte als Gast in den Letzigrund kommen, weil der Winterthurer Hans Gamper die Verbindung zwischen den beiden Clubs ist: Er hatte sie mitbegründet.

Ancillo Canepa führte auch Gespräche mit den Spaniern, aber sie forderten zu viel Geld, und Corona kam dazu. Darum wurde nichts aus dem grossen Traum. «Aber nach dem Abgang von Messi ist Barcelona auch nicht mehr dasselbe», sagte der FCZ-Präsident letzten Montag bei der Präsentation des Jubiläumsfilms. «Sion ist jetzt ein valabler Ersatz.»

Canepa konnte an dem Abend noch nicht wissen, welchen Anteil Sion spielen sollte, dass es an diesem Sonntag im Letzigrund ist wie in Hollywood. 6:2 gewinnt der FCZ gegen seinen Jubiläumsgast. Kaum einer der knapp 13’000 Zuschauer verlässt nachher sofort das Stadion, alle wollen mitjubeln mit der Mannschaft, die auf einer langen Ehrenrunde die Emotionen aufsaugt.

Zehn Jahre ist es her, seit der FCZ in der Super League so viele Treffer erzielte, das war beim 6:0 gegen ein auseinanderbrechendes GC. Diesmal begünstigt Sion mit seinem Zusammenbruch in der letzten halben Stunde den Kantersieg. Und keiner profitiert davon mehr als Assan Ceesay. Ihm gelingen vier Tore, zum 1:0, 2:1, 3:2 und 6:2.

Das Ende eines grossen Nachmittags: Assan Ceesay trifft auch noch zum 6:2. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Bevor diese Saison begann, war Ceesay auf 6 Tore in 66 Meisterschaftseinsätzen für den FCZ gekommen. Er galt eher als Fehltransfer denn als Glücksgriff. Mit André Breitenreiter hat sich für ihn alles geändert, quasi über Nacht. Der neue Trainer hat bei ihm «an einigen Stellschrauben gedreht», wie er das sagt: «Ich predige immer wieder: Schliess mit der Innenseite des Fusses ab.» Der neugeborene Gambier hält sich daran und steht nun bei 7 Treffern in neun Spielen. Oder anders gesagt: Wenn er erfolgreich ist im Abschluss, gewinnt der FCZ.

In den letzten vier Spielen vor diesem Sonntag kam der FCZ gerade noch auf zwei Punkte, dafür auf zwölf Gegentore. Gegen Sion muss er nur zweieinhalb Minuten warten, bis Ceesay einen wunderbaren Angriff zur Führung nutzt. Bald kommt es zum Bruch im Spiel der Zürcher, sie werden passiv und vom Gegner dominiert. Sie können froh sein, dass sie bis zur Pause nur den Ausgleich durch Stojilkovic hinnehmen müssen.

Der Aufschwung mit Dzemaili

Die Pause nutzt Breitenreiter zu nötigen Retuschen. Er ersetzt Leitner durch Blerim Dzemaili, und der Altmeister ist vom ersten Moment an das, was Leitner nie war: dominant und prägend. Breitenreiter lobt ihn später für seine Kommunikation, für seine Übersicht und Ruhe am Ball, «er hat die Mannschaft zusammengehalten», sagt er auch über Dzemaili.

Der einzige kleine Schönheitsfehler ist das Eigentor, das Fidan Aliti nach einer Stunde ohne Not verschuldet, als er einen eigentlich harmlosen Schuss von Serey Dié abfälscht. 2:2 steht es da, aber der FCZ nutzt das als Zeichen zum Sturmlauf. Antonio Marchesano lanciert Ceesay, Tor. Ceesay legt für Marchesano auf, Tor. Akagi Gogia erarbeitet das 5:2 gleich selbst. Und zum Match passt, dass Ceesay ihn mit seinem vierten Goal beendet. Ante Coric hat es ihm vorbereitet.

Die Ehrenrunde ist für Spieler und Trainer ein Genuss. Und was macht Breitenreiter in der ersten Analyse? Er sagt: «Wir müssen den Ball ganz flach halten und demütig bleiben.» Er weiss, es kann schnell wieder anders kommen.

