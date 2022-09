EHC Winterthur Ausgabe 2022/23 – Ein Talentschuppen soll immer besser werden Der EHCW beginnt die neue Swiss-League-Saison am Freitag mit einer sehr jungen Mannschaft. Die aber will das Playoff unbedingt erreichen. Der Sportchef, der Trainer, der Captain und der Präsident sagen, wie es steht. Urs Kindhauser

Jung, schnell, entwicklungsfähig: Für Spieler wie Mischa Ramel (rechts) ist der EHCW eine gute Adresse. Foto: Urs Kindhauser

Am Freitag beginnt für den EHC Winterthur mit dem Auswärtsspiel gegen Langenthal die achte Saison in der zweithöchsten Schweizer Liga. Am Tag darauf folgt das erste Heimspiel gegen die Ticino Rockets. Das Playoff zu erreichen, ist das grosse Ziel. Obwohl das schwieriger ist als zuletzt. Denn es sind nur noch zehn Teams in der Swiss Leaague, darunter mit Basel ein starker Aufsteiger. Es gibt kein Pre-Playoff mehr wie 2021/22. Man muss nach 45 Runden auf Rang 8 stehen, was dem EHCW bisher noch nie gelungen ist.