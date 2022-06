Freeski-Ikone Eileen Gu – Ein Teenager betört die verfeindeten Weltmächte In China vergöttert, wird Eileen Gu Botschafterin für die Winterspiele in Salt Lake City. Die 18-Jährige beherrscht den kulturellen Spagat reibungslos perfekt. Kai Müller

Ein Glücksfall für China: Eileen Gu, die in Peking Gold im Big Air und in der Halfpipe sowie Silber im Slopestyle gewann. Foto: Kevin Frayer (Getty Images)

Wer ihr Gutes will, nennt sie: Brückenbauerin, Vorbild, Inspiration. Wer ihr Schlechtes will, schimpft sie: Opportunistin, Verräterin, Propagandawerkzeug.

Gu, die Mutter Chinesin, der Vater US-Amerikaner, ist zwar in der Heimat ihres Vaters geboren und aufgewachsen, sie lebt noch immer mit der Mutter, die einst immigrierte, und der Grossmutter in San Francisco, kalifornischer Lifestyle inklusive. Sie hat aber auch einen Bezug zur Heimat ihrer Mutter, verbringt seit klein auf Ferien in Peking, spricht fliessend Mandarin. 2019 vollzog sie den Nationenwechsel, seither wirbelt sie unter der Flagge Chinas durch die Luft – und profitiert von beiden Seiten.