Bruggwiesen, Effretikon – Ein Teil des Alterszentrums steht unter Quarantäne Fünf Bewohnende und zwei Mitarbeitende des Alterszentrums Bruggwiesen in Effretikon haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Die betroffenen Abteilungen werden jetzt durchgetestet. Nadja Ehrbar

Der Altbau (rot) des Alterszentrums Bruggwiesen ist für Besucher geschlossen. Mitarbeitende und Bewohnende werden getestet. Foto: Marc Dahinden (Archiv)

Das Haus A, also der ältere, sanierte Teil des Alterszentrums Bruggwiesen in Effretikon, steht seit heute Donnerstag unter Quarantäne. Das vermeldet Geschäftsleiterin Margrit Lüscher per Communiqué. «Wir haben fünf positiv getestete Bewohnerinnen und Bewohner und zwei positiv getestete Mitarbeitende», gibt sie bekannt.

Die Betroffenen hätten teilweise hohes Fieber. Es herrsche im Haus A deshalb ab sofort ein striktes Besuchs- und Ausgangsverbot. Schon im Frühling habe es Ansteckungen mit dem Coronavirus gegeben. «Wir hatten auch Todesfälle zu beklagen», sagt Lüscher. Doch weil man damals die Angst nicht schüren wollte, habe man auf eine öffentliche Kommunikation verzichtet. «Heute denken wir, dass wir so das Verständnis der Angehörigen fördern können.»