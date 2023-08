Unentschieden im Test – Ein Test statt eine Trainingseinheit Der FC Winterthur spielte am Dienstagnachmittag gegen die verstärkte U-21 des FCZ. Die beiden Teams trennten sich 1:1. Gregory von Ballmoos

Der FC Winterthur testete am Dienstagnachmittag auf dem Heerenschürli. Foto: gvb

Fast 30 Mann umfasst das Kader von Trainer Patrick Rahmen. Spielen können aber nur 11 – oder 16, falls der Trainer das gesamte Wechselkontingent ausnützt. Das ist gerade einmal die Hälfte. Auch darum testete der FCW auch während der Saison.

Gegen den FC Zürich tat er das auf dem neuen Trainingsgelände des Stadtvereins in Schamendingen, und es war mehr ein Training als ein Ernstkampf. Auch wenn der FC Zürich in seiner U-21-Mannschaft fast mehr Super-League-Spieler einsetzte als Junge. So standen im Abwehrzentrum Mirlind Kryeziu und Marc Hornschuh, die Fäden im Mittelfeld zog Bledian Krasniqi, und vorne stürmte Ivan Santini. Der Mittelstürmer schaffte es jedoch, in gut 75 Minuten Spielzeit keinen Torschuss zu erzielen.

Etwas besser machte es der FCW. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten die Winterthurer die eine oder andere Offensivmöglichkeit. Eine davon nutzte Randy Schneider nach rund 25 Minuten. Er schlenzte den Ball von der Strafraumecke ins weite, hohe Eck. Ein schönes Tor. Die Führung hielt jedoch nicht lange. Praktisch im Gegenzug glich der FCZ durch Donis Avdijaj aus.

Torhüter Jozef Pukaj musste noch zweimal in extremis klären – mehr nennenswerte Situationen gab es nicht mehr. Es war eben eher ein Training denn ein Ernstkampf.

FC Zürich (U-21) - FC Winterthur 1:1 (1:1) Tore: 25. Schneider 0:1. 26. Avdijaj 1:1. FCW: Pukaj; Gantenbein (46. Gonçalves), Lekaj (46. Schmid), Arnold (55. Lüthi), Schättin (46. Diaby); Araz (55. Holenstein), Corbaz (46. Jankewitz); Ramizi (55. Burkart), Schneider (46. Di Giusto), Ltaief (45. Chiappetta (73. Manzambi)); Manzambi (55. Turkes)

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.