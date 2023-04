Kultur in Winterthur – Ein Theaterstück für Kinofans In «Das Da Vinci Brot» lässt die Theatergruppe Nora and The Gang Indiana-Jones-Klischees auf zwei wahnhafte Wissenschaftler treffen. Deborah von Wartburg

Das Praktikum von Archäologieanwärter Kevin beginnt mit der Aufgabe, die «Mona Lisa» zu stehlen. Fotos: Melanie Zellweger

Wie bringt man die Generation Netflix in den Theatersaal? Das Winterthurer Theatersyndikat Nora and The Gang tut das in «Das Da Vinci Brot» mit einem filmischen Abenteuerplot. Und der ist mit so vielen Klischees und Anspielungen auf bekannte Filme ausgestattet, dass der Plot selbst fast in den Hintergrund rückt.