Premiere des FCW – Ein Tor beim ersten Augenschein Der FCW war erstmals Gastgeber im Zürcher Utogrund und gewann ein ziemlich harmloses Spielchen gegen YF Juventus 1:0. Hansjörg Schifferli

Viele Gegner, keine Zuschauer: Tobias Schättin im ersten Spiel des FCW im «neuen Heimstadion» Utogrund. Enzo Lopardo

Es war natürlich nichts als richtig, diesen ersten Match nach der Corona-Pause vom Juchhof, dem Heimplatz des Gegners YF Juventus, in den Utogrund zu verlegen. Dort, ein paar hundert Meter entfernt vom Letzigrund, wird der FCW ja in der Zeit der Geisterspiele und des Umbaus der heimischen Schützenwiese bis im August auftreten. Es war, zwei Wochen vor dem Re-Start in der Liga in Vaduz und zweieinhalb vor dem ersten „Heim“-Spiel gegen die Grasshoppers, die einzige Gelegenheit, sich mit Platz und andern Gegebenheiten vertraut zu machen. Das Ergebnis: man darf zufrieden sein.