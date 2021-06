Schweizer Highlights im Video – Ein Tor schöner als das andere Shaqiri zirkelt den Ball ins hohe Eck, Seferovic trifft per Weitschuss, Zuber zaubert: Die besten Aktionen der Schweizer gegen die Türkei.

Seferovic trifft mit einem satten Schuss von ausserhalb des Sechzehners zum 1:0. Video: SRF

Nach etwas mehr als 25 Minuten führt die Schweiz gegen die Türkei 2:0 und beide Toren waren äusserst sehenswert. In der 6. Minute erhält Haris Seferovic den Ball an der Strafraumgrenze. Er zögert kurz, nimmt Mass und hämmert den Ball dann mit links flach ins Eck. Der Stürmer verhilft der Schweiz damit praktisch aus dem Nichts zur frühen Führung.

In der 26. Minute bleibt Seferovic an der Strauraumgrenze hängen, Steven Zuber holt sich aber den Ball und bedient Shaqiri. Dieser überlegt nicht lange, nutzt den freien Raum und schiesst traumhaft zum 2:0 ein.

Shaqiri zögert nicht lange und zirkelt den Ball ins hohe Eck: Das Traumtor zum 2:0. Video: SRF

2. Halbzeit: Türkei kontert mit Traumtor

Nach verpassten Chancen in der ersten Halbzeit und Sommers Glanzparaden haben die Türken ihr Visier in der Pause nachjustiert. Irfan Kahveci nimmt ganz genau Mass und haut den Ball mit links ins hohe Eck, ein Schuss in bester Salah-Manier, Sommer ist für einmal geschlagen.

Kahveci macht den Salah und bringt die Türkei auf 1:2 heran. Video: SRF

Die Schweizer haben vor dem 2:1 etliche Chancen vergeben, nun klappt es aber. Shaqiri schliesst einen Vorstoss zum 3:1 ab und donnert den Ball aus kurzer Distanz praktisch durch die Hände des chancenlosen türkischen Torhüters. Die präzise und traumhafte Vorlage kommt von Steven Zuber – es ist sein dritter Assist heute Abend.

Zuber mit dem präzisen Pass auf Shaqiri, der hämmert den Ball aus kurzer Distanz zum 3:1 in die Maschen. Video: SRF

Italien führt zwar gegen Wales mit 1:0, aber die Schweiz bräuchte nun noch ein Tor für den zweiten Platz. Xhaka hat die Chance dazu, sein Freistoss aus etwas mehr als 16 Metern knallt aber nur an den Pfosten.

Xhaka testet die Stabilität des Pfostens: Die Schweiz verpasst das 4:1 hauchdünn. Video: SRF

red

