Ausverkauf im Löwen Elgg – Ein Traditionsrestaurant verabschiedet sich Das Restaurant Löwen in Elgg ist Geschichte. Am Samstag wurde das Inventar verkauft. Ines Rütten

Das ganze Inventar muss weg: Aus dem Restaurant Löwen in Elgg werden Wohnungen.



Foto: Roger Hofstetter

«Hotel Löwen» ist in schnörkeliger Schrift in silberne Gabeln und Messer graviert. An diesem Samstag liegen sie in grossen Edelstahlschüsseln auf dem Tresen des Restaurants zum Ausverkauf bereit. Sie sind Zeugen von besseren Zeiten – von Zeiten, in denen der Löwen in Elgg eine Adresse für Feinschmecker war. Doch diese Zeiten sind endgültig vorbei. Nach etlichen Wirtewechseln in den letzten Jahren ging der gute Ruf mehr und mehr verloren. Darum hat der Besitzer der Liegenschaft entschieden, aus dem ehemaligen Restaurant Wohnungen zu machen. Nur in der Galopp-Bar, auf der Rückseite des Gebäudes, wird weiterhin gewirtet.