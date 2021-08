Olympia-Sensation Sky Brown - Ein Trainer? Diese 13-Jährige lässt sich von Youtube antreiben

Olympische Spiele: Sky Brown – Ein Trainer? Diese 13-Jährige lässt sich von Youtube antreiben Weil der Szenesport kein Mindestalter kennt, gehen hier Kinder an den Start. Sky Brown ist eine der jüngsten – und eine der mutigsten. Koste es, was es wolle. David Wiederkehr

Höhenflug mit jungen Jahren: Wenige Wochen nach ihrem 13. Geburtstag wird Sky Brown am Mittwoch bei den Olympischen Spielen debütieren. Foto: Adam Pretty (Getty Images)

Zittrig steht das Mädchen da, hoch oben auf der Holzkonstruktion. Es gibt ängstlich ein paar Laute von sich und zögert, ein paar Mal startet es fast und zieht doch wieder zurück. Die Leute sprechen ihm Mut zu, vor allem er: Tony Hawk, Skateboard-Legende schlechthin. Er ist nur deshalb da, weil diese 12-Jährige das Abenteuer wagen will: den Sprung von der 30 Meter hohen Megarampe.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Natürlich traut sich Sky Brown schliesslich doch, stürzt sich hinunter, doch Hawk hält den Atem grundlos an: Brown nimmt den waghalsigen Sprung gekonnt. Schon beim dritten Mal bleibt sie sogar auf ihrem Skateboard stehen. Und spätestens jetzt, da Hawk das Video auf seinen Instagram-Account hochlädt, ist sie in aller Munde in der Szene. The next big thing. Eine 1,37 Meter grosse Sensation.