Mit Backrezepten auf Reisen – Ein Traumdessert In der Kolumne «Mit Backrezepten auf Reisen» stellen wir Ihnen Ideen zum Nachbacken vor. Entdecken Sie diese Woche: Pavlova. Heidrun Pschorn

Pavlova: Gefüllte Torte aus einer Baisermasse. Foto: Heidrun Pschorn

Die Pavlova, benannt nach der russischen Ballerina Anna Pawlowa, ist eine mit Früchten und Rahm gefüllte Torte aus einer Baisermasse. Anna Pawlowa hatte Ende der 1920er-Jahre in Australien wie auch in Neuseeland Gastauftritte. In beiden Ländern wird die Torte als Nationalgericht angesehen, und beide beanspruchen die Erfindung für sich. Nachweislich wurde der Name Pavlova bereits 1927 in Neuseeland benutzt. Angeblich kam die Inspiration vom Tutu der Ballerina. Jetzt gehts aber los!

Rezept:

Baiser:

4 Eiweiss (L)

Prise Salz

250 g Zucker

½ Abrieb von einer Bio-Zitrone

4 ganze grüne Pfefferkörner, gemörsert

1 TL Bio-Zitronensaft

1 TL Weissweinessig

1½ TL Speisestärke

Kiwi-Curd:

6 Kiwi

120 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

4 ganze grüne Pfefferkörner, gemörsert

4 Eigelb

1 TL Speisestärke

120 g Butter

Crème:

1,5 dl Rahm

150 g Crème fraîche

2 EL Puderzucker

2 EL Kiwi-Curd

1 Kiwi zur Dekoration

Pavlova: Zu jeder Jahreszeit ein Genuss. Foto: Heidrun Pschorn

Zubereitung Baiser:

Den Backofen auf 130 Grad Umluft vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Das Eiweiss sauber vom Eigelb getrennt mit einer Prise Salz steif schlagen und löffelweise den Zucker beigeben und weiterschlagen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Zitronenabrieb und den grünen Pfeffer beigeben. Zitronensaft, Weissweinessig und die Speisestärke dazugeben und nur noch kurz weiterschlagen. Die Baisermasse auf dem Backblech auftürmen und zu einem Kreis formen. Auf der Seite mit einem Messer dekorativ das Muster ins Eiweiss ziehen. Den Backofen auf ca. 110 Grad reduzieren und die Pavlova ca. 1½ Stunden lang nicht gebräunt backen. Den Backofen ausschalten und die Pavlova im leicht geöffneten Backofen auskühlen lassen.

Zubereitung Kiwi-Curd:

Kiwis halbieren und das Fruchtfleisch mit einem Löffel aus der Schale heben. Kiwis in einem Mixer fein pürieren. Durch ein Sieb passieren, damit die Kerne entfernt werden.

Das Püree mit Zucker, Vanillezucker, Pfeffer, Speisestärke und Eigelb in einem Topf verrühren und erhitzen, bis alles leicht köchelt. Die Butter beigeben und so lange köcheln lassen, bis alles einzudicken beginnt. Vom Herd nehmen und auskühlen lassen. In ein Glas abfüllen und gut verschlossen im Kühlschrank aufbewahren.

Zubereitung Crème:

Den Rahm steif schlagen, Crème fraîche, Puderzucker und Kiwi-Curd dazugeben und weiterschlagen. Die Crème auf das Baiser in die Mitte füllen. Eine Kiwi in Würfel schneiden und auf die Crème verteilen. Mit etwas Kiwi-Curd beträufeln.

Tipp: Das Eiweiss sollte Zimmertemperatur haben. Das Baiser und das Kiwi-Curd im Voraus machen! Das Baiser ist gut verschlossen 3 bis 4 Tage haltbar!

