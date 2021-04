Krimi der Woche – Ein Trinker schiesst auf einen Drogendealer Heiter und bissig zugleich erzählt James McBride in seinem neuen Meisterwerk «Der heilige King Kong» von lebenslustigen Afroamerikanern, deren Träume durch Drogen bedroht werden. Hanspeter Egggenberger

Sozialsiedlungen in Brooklyn sind der Schauplatz des neuen Krimis von James McBride (Foto von Brownsville in Brooklyn, 2. Juni 2015). Foto: Getty Images

Der erste Satz

An einem verhangenen Septembernachmittag des Jahres 1969 wurde Diakon Cuffy Lambkin von der Five Ends Baptist Church zu einem lebenden Toten.

Das Buch

Alle nennen ihn Sportcoat, dass er Cuffy Lambkin heisst, wissen nur wenige. Er ist ein alter afroamerikanischer Säufer in einer Sozialsiedlung in Brooklyn. Er kann mit Pflanzen. Und er ist ein hilfsbereiter Mensch, wenn auch, alkoholbedingt, nicht immer ganz zuverlässig. In der von schwarzen Zuwanderern aus den Südstaaten aufgebauten Five Ends Baptist Church wirkt er als Diakon. Und er trainiert die junge Baseballmannschaft.