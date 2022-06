Velodiebstähle in Zürich – «Ein Übel in der Stadt Zürich» – Mit simplem Trick teure Velos geklaut Genau an dem Tag, an dem ein Anwalt einen 44-jährigen Velo-Dieb verteidigen muss, wird ihm sein Velo gestohlen. Neue Zahlen zeigen: Er ist nur eines von Tausenden Opfern. Corsin Zander

Aus der Velostation unter dem Europaplatz hat der Mann mehrere Mountainbikes gestohlen. Foto: Urs Jaudas

Jeden Tag werden in der Stadt Zürich rund zehn Velos geklaut. Da ist es kein grosser Zufall, wenn auch einmal das Fahrrad eines Rechtsanwalts darunter ist. Ungewöhnlicher ist es schon, dass dies ausgerechnet an jenem Tag geschieht, an dem er einen Mann verteidigen muss, der wegen acht Fahrraddiebstählen vor dem Bezirksgericht steht. «Ich habe mich so sehr geärgert, dass ich mir noch überlegen musste, ob ich diesen Mann jetzt überhaupt noch verteidigen will», scherzt der Verteidiger vor der Verhandlung. Er tut es dann nach bestem Wissen und Gewissen.