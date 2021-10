Landluft-Kolumne – Ein Übergang spaltet die Schweiz Es ist Herbst. Keine neue Erkenntnis, aber eine, die immer wieder zu denken gibt. Eva Wanner

Es herbstet in der Landluft – mit kurzen Hosen und Schneestiefeln. Illustration: Ruedi Widmer

Es gibt so viele Übergänge im Leben. Vom Kind zur Adoleszenz, mit Zwischenstopp in Hormon-Valley, Bartwuchs-Hausen und Pickel-Dorf. Vom Fussgänger zum Autofahrer, volle Fahrt voraus (oder zumindest so viel, wie die Fahrlehrerin zulässt) in die Mobilität. Von der Auszubildenden zur Ausbildnerin.

Alles ist ein Kreislauf, kann man darob philosophieren. Dazu gehören auch jene Übergänge, die jedes Jahr aufs Neue wiederkommen. Richtig, es geht um die Jahreszeiten. Der Sommer, sofern er denn einer war, verzieht sich langsam und macht dem Herbst Platz.

Wer, egal in welcher Übergangsphase, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, merkt: Der Herbst spaltet die Schweiz. Ein Mann mit Mütze, dick gefütterter Jacke und warmem Schuhwerk sitzt neben der Frau mit leichtem Rock, Pullöverchen und Ballerinas. Die Malergesellin trägt Pulli und Daunenweste, ihr Kollege kurze Hosen und T-Shirt.

Passiv-aggressive Kleinkriege brechen in den Büros aus. Kollegin A zieht sich demonstrativ ihren Schal, der locker auch als Decke durchgeht, bis fast an die Stirn hoch und schaltet die Elektroheizung ein. Kollegin B tupft sich die vermeintlich schweissbedeckte Stirn und stellt den Tischventilator auf die Stufe Tornado.

«Kannst du bitte das Fenster schliessen?», fragt der Kollege mit kaum verhohlenem Zähneklappern und verbal fett gedrucktem «bitte». Augenrollend wird dem Wunsch entsprochen. Und alle freuen sich, wenn dann Winter ist. Dann frieren wenigstens alle. Mehr oder weniger. Einen gibts ja immer, der mit kurzen Hosen im Schnee steht. Der hatte früher sicher auch nie Pickel, von Anfang an vollen Bartwuchs und die Fahrprüfung im ersten Anlauf bestanden. Phü!

Eva Wanner arbeitet im Ressort Region Winterthur. Sie hat 2013 ihr Journalismus-Studium an der ZHAW abgeschlossen. Schwerpunkte ihrer Berichterstattung sind Themen der Bereiche Gesellschaft, Kultur, Gemeindepolitik und Umwelt aus dem Bezirk Andelfingen.

